Прокуратура проверила «Фонград» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура организовала проверку по факту массового отправления постояльцев отеля «Фонград» на берегу озера Тургояк в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Миасса проводятся надзорные мероприятия в связи с ухудшением самочувствия постояльцев семейного отеля, расположенного на озере Тургояк. Предварительно установлено, что 25 и 26 февраля текущего года к медицинским работникам с жалобами на плохое самочувствие обратились не менее 11 постояльцев отеля, в том числе дети до 14 лет», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

У всех заболевших наблюдается одинаковая симптоматика — тошнота, рвота, повышение температуры тела. Обратившиеся проходят лечение амбулаторно, их жизни ничего не угрожает.

По факту инцидента проводится проверка по части первой статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей), сообщили ранее в пресс-службе Следственного управления Следственного комитата по Челябинской области. В самом отеле «Фонград» предположили, что причиной вспышки инфекционного заболевания мог стать болеющий ротавирусом ребенок, так как все заболевшие посещали детскую комнату. Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» взяли пробы пищи для лабораторного исследования. Как сообщили URA.RU в отеле, они уверены, что с их стороны никаких нарушений допущено не было.