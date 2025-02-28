«Госуслуги» запустят новый сервис для россиян, проживающих за рубежом

В 2025 году на портале «Госуслуги» будет запущен новый сервис для россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Сервис позволит гражданам России получать все необходимые государственные услуги в электронном виде.
«Россотрудничество планирует в 2025 году запустить на портале „Госуслуги“ сервис для граждан России, проживающих за пределами страны» — говорится в сообщении аппарата, передает ТАСС. Уточняется, что новый сервис позволит гражданам РФ, проживающим за рубежом, получать необходимые государственные услуги в электронном формате. Эта инициатива будет впервые реализована в рамках пилотного проекта, который начнется с четырех стран: Армении, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Внедрение нового сервиса является частью федерального проекта «Государство для людей». Согласно планам, цифровизация услуг будет проводиться не только для Россотрудничества, но и для других ведомств. Программы цифровой трансформации одобрены на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы, что подчеркивает стремление правительства к модернизации предоставления государственных услуг.
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