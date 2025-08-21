Пять муниципальных проектов из Челябинской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Награды победителям вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«Всероссийский конкурс позволяет лучшим муниципалитетам реализовать значимые инициативы, направленные на улучшение качества жизни граждан. Победа сразу пяти проектов из Челябинской области — это признание профессионализма региональных команд», — отметил Файзуллин при вручении наград.
В числе победителей оказались проекты из городов Снежинск, Аша, Трехгорный, Южноуральск и Сим. В Снежинске будет реализован проект «Событийная площадь озера Синара», который предусматривает создание современного общественного пространства с сохранением исторической миссии места. Город Аша представил концепцию «Цветок Урала», объединяющую восемь функциональных зон с природным ландшафтом в единую прогулочную территорию. В Трехгорном эксперты поддержали идею «Парк поколений», направленную на создание рекреационной зоны для разных возрастных групп. В Южноуральске планируется модернизация городского парка в рамках проекта «Новая энергия „Ю“», а в городе Сим появится «Изумрудная лагуна», которая, по замыслу авторов, станет точкой притяжения для развития событийного туризма и культурной жизни.
В министерстве ЖКХ Челябинской области подчеркнули, что проекты-победители были выбраны на конкурсной основе среди множества заявок со всей страны. При этом делегация Южного Урала оказалась одной из самых многочисленных на церемонии награждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!