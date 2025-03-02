Тушение пожара на складе в Подмосковье осложняют баллоны с газом

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Пожар в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи квадратных метров
Пожар в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи квадратных метров Фото:

Пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализовали. Площадь возгорания составляет 9,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. Процесс тушения усложняется из-за наличия в помещении газовых баллонов и значительной пожарной нагрузки.

«Пожар в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи квадратах», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что внутри склада находятся газовые баллоны, что осложняет тушение возгорания. Также по данным МЧС, на 2,5 тысяч квадратных метров произошло обрушение кровли.

На месте работают специалисты лаборатории. Они анализируют пробы воздуха, чтобы оценить уровень загрязнения и возможные экологические последствия пожара.

В Подмосковье произошел крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. На место прибыли сотрудники МЧС.

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Пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализовали. Площадь возгорания составляет 9,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. Процесс тушения усложняется из-за наличия в помещении газовых баллонов и значительной пожарной нагрузки. «Пожар в Подмосковье локализован на 9,5 тысячи квадратах», — сообщили представители МЧС РФ в официальном telegram-канале ведомства. Там же уточнили, что внутри склада находятся газовые баллоны, что осложняет тушение возгорания. Также по данным МЧС, на 2,5 тысяч квадратных метров произошло обрушение кровли. На месте работают специалисты лаборатории. Они анализируют пробы воздуха, чтобы оценить уровень загрязнения и возможные экологические последствия пожара. В Подмосковье произошел крупный пожар на складе пластиковой продукции в деревне Большое Буньково. На место прибыли сотрудники МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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