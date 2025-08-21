Жителям Челябинска впервые покажут VR-фильмы о событиях на Донбассе

Жители Челябинска впервые смогут увидеть VR-фильмы о событиях на Донбассе в рамках Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области
«Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября на площадке Государственного театра драмы им. Наума Орлова при поддержке губернатора области Алексея Текслера. Также желающие смогут бесплатно посетить основной кинофестиваль, где будут представлены документальные фильмы о современных героях СВО и событиях», — отмечают в пресс-службе.
Как уточнили представители фестиваля, в параллельной программе зрителей ждут показы уникальных проектов — VR-фильмов, созданных студией «Добро и зло» совместно с военкорами. С помощью виртуальной реальности зрителей ждет максимальное погружение в происходящее. Для того чтобы посетить VR-сеанс, необходимо предварительно записаться непосредственно на площадке проведения фестиваля, так как количество мест ограничено. Бесплатные билеты на фестиваль можно получить на официальном сайте мероприятия.
