Беглов: Петербург обеспечит максимальную безопасность на 80-летие Дня Победы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город примет исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей и гостей во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане, которое прошло в режиме видеоконференции.
«В дни празднования юбилея Победы в Петербурге запланировано проведение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Город примет исчерпывающие меры. Сделаем все необходимое, чтобы о великом празднике у всех остались только теплые и светлые воспоминания», — подчеркнул Беглов. Заявление было опубликовано на сайте Смольного.
Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности во время проведения парада на Дворцовой площади и других массовых мероприятий. Для этого будут установлены металлические ограждения, арочные металлодетекторы, мобильные досмотровые комплексы и противотаранные устройства. Также планируется использование большегрузной техники для дополнительного перекрытия подъездных путей.
Кроме того, к работе по обеспечению порядка и безопасности будут привлечены сотрудники частных охранных предприятий, которые будут оказывать поддержку правоохранительным органам и службам города. Городские власти также окажут содействие в обеспечении пожарной безопасности на всех площадках проведения праздничных мероприятий.
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