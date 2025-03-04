Беглов: Петербург обеспечит максимальную безопасность на 80-летие Дня Победы

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Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности во время проведения парада на Дворцовой площади
Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности во время проведения парада на Дворцовой площади Фото:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город примет исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей и гостей во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане, которое прошло в режиме видеоконференции.

«В дни празднования юбилея Победы в Петербурге запланировано проведение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Город примет исчерпывающие меры. Сделаем все необходимое, чтобы о великом празднике у всех остались только теплые и светлые воспоминания», — подчеркнул Беглов. Заявление было опубликовано на сайте Смольного.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности во время проведения парада на Дворцовой площади и других массовых мероприятий. Для этого будут установлены металлические ограждения, арочные металлодетекторы, мобильные досмотровые комплексы и противотаранные устройства. Также планируется использование большегрузной техники для дополнительного перекрытия подъездных путей.

Кроме того, к работе по обеспечению порядка и безопасности будут привлечены сотрудники частных охранных предприятий, которые будут оказывать поддержку правоохранительным органам и службам города. Городские власти также окажут содействие в обеспечении пожарной безопасности на всех площадках проведения праздничных мероприятий.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город примет исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей и гостей во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он сообщил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александре Гуцане, которое прошло в режиме видеоконференции. «В дни празднования юбилея Победы в Петербурге запланировано проведение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Город примет исчерпывающие меры. Сделаем все необходимое, чтобы о великом празднике у всех остались только теплые и светлые воспоминания», — подчеркнул Беглов. Заявление было опубликовано на сайте Смольного. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности во время проведения парада на Дворцовой площади и других массовых мероприятий. Для этого будут установлены металлические ограждения, арочные металлодетекторы, мобильные досмотровые комплексы и противотаранные устройства. Также планируется использование большегрузной техники для дополнительного перекрытия подъездных путей. Кроме того, к работе по обеспечению порядка и безопасности будут привлечены сотрудники частных охранных предприятий, которые будут оказывать поддержку правоохранительным органам и службам города. Городские власти также окажут содействие в обеспечении пожарной безопасности на всех площадках проведения праздничных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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