05 марта 2025

Полиция нашла подростков, устроивших драку возле ТЦ в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские привлекли подростков к административной ответственности за драку
Полицейские привлекли подростков к административной ответственности за драку Фото:

Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила подростков, которые устроили драку возле торгового центра «Green Park». Молодые люди привлечены к административной ответственности.

«Установлены двое подростков 16 лет. Они привлечены к ответственности по административной статье „мелкое хулиганство“, — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.

Ранее агентство писало о драке возле ТЦ «Green Park». Изначально в telegram-каналах появилась информация о том, что потасовка была массовой, однако на самом деле дрались двое молодых людей.

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Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила подростков, которые устроили драку возле торгового центра «Green Park». Молодые люди привлечены к административной ответственности. «Установлены двое подростков 16 лет. Они привлечены к ответственности по административной статье „мелкое хулиганство“, — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции. Ранее агентство писало о драке возле ТЦ «Green Park». Изначально в telegram-каналах появилась информация о том, что потасовка была массовой, однако на самом деле дрались двое молодых людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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