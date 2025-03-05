Полиция нашла подростков, устроивших драку возле ТЦ в Нижневартовске

Полицейские привлекли подростков к административной ответственности за драку
Полиция Нижневартовска (ХМАО) установила подростков, которые устроили драку возле торгового центра «Green Park». Молодые люди привлечены к административной ответственности.
«Установлены двое подростков 16 лет. Они привлечены к ответственности по административной статье „мелкое хулиганство“, — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.
Ранее агентство писало о драке возле ТЦ «Green Park». Изначально в telegram-каналах появилась информация о том, что потасовка была массовой, однако на самом деле дрались двое молодых людей.
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