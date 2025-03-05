В Перми цена на дубайский шоколад оказалась одной из самых низких в стране

В Перми плитку дубайского шоколад весом 200-250 граммов в среднем продают за 1,7 тысячи рублей. Среди городов-миллионников это одна из самых низких цен, сообщили аналитики сервиса «2ГИС».
«Средняя стоимость одной плитки дубайского шоколада городах-миллионниках России составляет 2,2 тысячи рублей. В Перми ее продают за 1,7 тысячи рублей», — сказано в исследовании.
Уточняется, что такая же цена у шоколада в Красноярске. Дешевле плитку продают в Нижнем Новгороде (1,6 тысячи рублей), Волгограде и Воронеже (1,5 тысячи рублей), а такте в Ростове-на-Дону (1,2 тысячи рублей). Самый дорогой шоколад оказался в Москве, где за него в среднем просят 4,1 тысячи рублей. Аналитики добавили, что сейчас наблюдается вторая волна спроса на этот продукт. В городах появляется больше точек продаж, а горожане активно интересуются десертом.
Ранее URA.RU рассказало, что пермские рестораны придумали блюдо с тестом «Катаифи», которое входит в состав дубайского шоколада. Десерт можно употреблять в пост.
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