В Харьковской области обнаружены искореженные тела мирных жителей

В Харьковской области найдены три захоронения 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок. На телах обнаружены признаки насилия. Об этом рассказал заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
«Обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими вооруженных формирований Украины во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок», — передает слова Лисняка РИА Новости. Он добавил, что большинство жертв имели следы удушения, насильственного удержания и огнестрельные ранения.
Могилы были обнаружены в освобожденных селах Купянского района. В частности, в селе Двуречная найдены тела двух местных жителей с огнестрельными ранениями в затылок. По версии Лисняка, жестокие расправы над жителями могли быть вызваны их отказом от эвакуации и обвинениями в сотрудничестве с российской армией. Освобождение этих населенных пунктов произошло в период с 22 января по 17 февраля.
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