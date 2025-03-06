Пермякам предлагают паковать сыр в Москве за зарплату 198 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают паковать сыр в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 60 смен сотрудникам обещают заплатить 198 тысяч рублей.
«Требуется упаковщик на производство сыров. Обязанности: упаковка, нарезка, работа на конвейере. Длительность вахты от 30 до 60 смен. Работа по 12 часов, с 8.00 до 20.00. За 60 смен можно заработать 198 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.
В описании вакансии уточняется, что сотрудников обеспечат жильем в пошаговой доступности, комплексным обедом и проездом за счет работодателя. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Ранее URA.RU сообщало, что семьи из Перми зовут собирать помидоры черри для «Вкусно — и точка». За вахту в 90 смен сотрудникам обещают платить более 300 тысяч рублей.
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