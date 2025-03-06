Участнику Великой Отечественной войны Георгию Бажину из Перми вручили памятную медаль к 80-летию Победы. Ветеран в этот день отметил свой 101 день рождения, передает пресс-служба администрации города.
«Житель Орджоникидзевского района Перми Георгий Бажин отметил 101-летие. Ветерану вручили памятную медаль и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, чтоб каждый день был наполнен общением, теплотой и заботой», — написано на сайте мэрии.
Пермяк прошел нелегкий боевой путь. Георгий Трофимович принимал участие в битве за Днепр, воевал на Курской дуге. В послевоенные годы на протяжении более 30 лет он работал в ОТК на «Камкабеле». Имеет множество медалей и наград.
URA.RU ранее писало о ветеране Великой Отечественной войны Римме Козе (ударение на первый слог), которая отпраздновала 100-летний юбилей. В день ее рождения глава Перми Эдуард Соснин передал женщине поздравления и медаль от имени президента РФ Владимира Путина.
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