06 марта 2025

Участнику битвы на Курской дуге Георгию Бажину из Перми исполнился 101 год. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветерана наградили по случаю дня рождения и в честь 80-летия Победы
Ветерана наградили по случаю дня рождения и в честь 80-летия Победы Фото:

Участнику Великой Отечественной войны Георгию Бажину из Перми вручили памятную медаль к 80-летию Победы. Ветеран в этот день отметил свой 101 день рождения, передает пресс-служба администрации города.

«Житель Орджоникидзевского района Перми Георгий Бажин отметил 101-летие. Ветерану вручили памятную медаль и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, чтоб каждый день был наполнен общением, теплотой и заботой», — написано на сайте мэрии.

Пермяк прошел нелегкий боевой путь. Георгий Трофимович принимал участие в битве за Днепр, воевал на Курской дуге. В послевоенные годы на протяжении более 30 лет он работал в ОТК на «Камкабеле». Имеет множество медалей и наград.

URA.RU ранее писало о ветеране Великой Отечественной войны Римме Козе (ударение на первый слог), которая отпраздновала 100-летний юбилей. В день ее рождения глава Перми Эдуард Соснин передал женщине поздравления и медаль от имени президента РФ Владимира Путина.

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Участнику Великой Отечественной войны Георгию Бажину из Перми вручили памятную медаль к 80-летию Победы. Ветеран в этот день отметил свой 101 день рождения, передает пресс-служба администрации города. «Житель Орджоникидзевского района Перми Георгий Бажин отметил 101-летие. Ветерану вручили памятную медаль и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, чтоб каждый день был наполнен общением, теплотой и заботой», — написано на сайте мэрии. Пермяк прошел нелегкий боевой путь. Георгий Трофимович принимал участие в битве за Днепр, воевал на Курской дуге. В послевоенные годы на протяжении более 30 лет он работал в ОТК на «Камкабеле». Имеет множество медалей и наград. URA.RU ранее писало о ветеране Великой Отечественной войны Римме Козе (ударение на первый слог), которая отпраздновала 100-летний юбилей. В день ее рождения глава Перми Эдуард Соснин передал женщине поздравления и медаль от имени президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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