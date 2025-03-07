07 марта 2025

Полицейские Челябинска презентовали к 8 Марта клип на песню Газманова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские Челябинска исполнили песню в честь 8 Марта
Полицейские Челябинска исполнили песню в честь 8 Марта Фото:

В Челябинской области полицейские выбрали оригинальный способ поздравить жительниц региона с Международным женским днем. Они исполнили композицию Олега Газманова «Именно она» и создали к этой песне видеоклип, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД по региону.

«Необычным способом поздравили женщин с 8 Марта полицейские Челябинской области. Стражи порядка исполнили лирическую песню Олега Газманова „Именно она“ и сняли к ней видеоклип. Его героинями стали сотрудницы органов внутренних дел», — поделились в областном главке МВД.

Создание музыкальных видеооткрыток по разным поводам стало хорошей традицией у полицейских. Вокальный коллектив Главного Управления МВД по региону заслужил широкую известность не только на территории области, но и за ее пределами. Солисты ансамбля регулярно завоевывают высокие награды на конкурсах песенного искусства, проводимых ведомством.

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В Челябинской области полицейские выбрали оригинальный способ поздравить жительниц региона с Международным женским днем. Они исполнили композицию Олега Газманова «Именно она» и создали к этой песне видеоклип, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД по региону. «Необычным способом поздравили женщин с 8 Марта полицейские Челябинской области. Стражи порядка исполнили лирическую песню Олега Газманова „Именно она“ и сняли к ней видеоклип. Его героинями стали сотрудницы органов внутренних дел», — поделились в областном главке МВД. Создание музыкальных видеооткрыток по разным поводам стало хорошей традицией у полицейских. Вокальный коллектив Главного Управления МВД по региону заслужил широкую известность не только на территории области, но и за ее пределами. Солисты ансамбля регулярно завоевывают высокие награды на конкурсах песенного искусства, проводимых ведомством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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