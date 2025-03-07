В Челябинской области полицейские выбрали оригинальный способ поздравить жительниц региона с Международным женским днем. Они исполнили композицию Олега Газманова «Именно она» и создали к этой песне видеоклип, рассказали URA.RU в Главном управлении МВД по региону.
«Необычным способом поздравили женщин с 8 Марта полицейские Челябинской области. Стражи порядка исполнили лирическую песню Олега Газманова „Именно она“ и сняли к ней видеоклип. Его героинями стали сотрудницы органов внутренних дел», — поделились в областном главке МВД.
Создание музыкальных видеооткрыток по разным поводам стало хорошей традицией у полицейских. Вокальный коллектив Главного Управления МВД по региону заслужил широкую известность не только на территории области, но и за ее пределами. Солисты ансамбля регулярно завоевывают высокие награды на конкурсах песенного искусства, проводимых ведомством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!