Чемпиона мира по карате из Екатеринбурга выгнали за безуспешную схватку. Видео

Марсель Мансуров из Екатеринбурга покинул шоу «Титаны»

10 марта 2025 в 17:04 Размер текста - 17 +

Марсель Мансуров не смог пройти дополнительное испытание Фото: фото предоставлено телеканалом ТНТ Чемпион России, Европы и мира по карате Марсель Мансуров из Екатеринбурга покинул шоу «Титаны». Молодой человек не смог пройти беспощадное задание от искусственного интеллекта. На данный момент среди участников остался один екатеринбуржец — боец ММА из клуба «Архангел Михаил» Николай Коваленко. В седьмом выпуске программы, которая вышла 9 марта, силачам предстояло прыгать через скакалку, но с каждым раундом (их было шесть по две минуты) веревка набирала скорость. Команда должна была прыгать всем составом, тот, кто справлялся, получал баллы, которые уходили в общую копилку. Марсель Мансуров попал к физруку Николаю Бобылеву, но они проиграли, не набрав ни одного очка. Из-за этого екатеринбуржцу пришлось отправиться на дополнительное испытание. Его и еще двух участников связали и заставили перетягивать трехсторонний канат. Каждый должен был тянуться к тяжелым бочкам и выкидывать их за арену. С самого начала схватки Марселя бросало из стороны в сторону, хотя он пытался дотянуться до бочек, но парень не смог победить и выбыл. Вместе с ним шоу покинули мастер спорта по греко-римской борьбе Дмитрий Баруткин, тяжелоатлет Владислав Ригерт и промышленный альпинист Александр Гангало. «Проигрывает тот, кто сдается. А я не сдавался. Конечно, если бы я умел плакать, то пустил бы слезу. Но каждый из 111 атлетов, попавших в проект „Титаны“, уже являются таковыми. Я благодарю за этот опыт», — сказал на прощание Мансуров. В случае победы он планировал потратить призовые 10 млн рублей на открытие инклюзивных клубов боевых искусств. Также ранее проект покинули абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина и 72-летний бодибилдер Александр Яшанькин. Оба участника были из Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чемпион России, Европы и мира по карате Марсель Мансуров из Екатеринбурга покинул шоу «Титаны». Молодой человек не смог пройти беспощадное задание от искусственного интеллекта. На данный момент среди участников остался один екатеринбуржец — боец ММА из клуба «Архангел Михаил» Николай Коваленко. В седьмом выпуске программы, которая вышла 9 марта, силачам предстояло прыгать через скакалку, но с каждым раундом (их было шесть по две минуты) веревка набирала скорость. Команда должна была прыгать всем составом, тот, кто справлялся, получал баллы, которые уходили в общую копилку. Марсель Мансуров попал к физруку Николаю Бобылеву, но они проиграли, не набрав ни одного очка. Из-за этого екатеринбуржцу пришлось отправиться на дополнительное испытание. Его и еще двух участников связали и заставили перетягивать трехсторонний канат. Каждый должен был тянуться к тяжелым бочкам и выкидывать их за арену. С самого начала схватки Марселя бросало из стороны в сторону, хотя он пытался дотянуться до бочек, но парень не смог победить и выбыл. Вместе с ним шоу покинули мастер спорта по греко-римской борьбе Дмитрий Баруткин, тяжелоатлет Владислав Ригерт и промышленный альпинист Александр Гангало. «Проигрывает тот, кто сдается. А я не сдавался. Конечно, если бы я умел плакать, то пустил бы слезу. Но каждый из 111 атлетов, попавших в проект „Титаны“, уже являются таковыми. Я благодарю за этот опыт», — сказал на прощание Мансуров. В случае победы он планировал потратить призовые 10 млн рублей на открытие инклюзивных клубов боевых искусств. Также ранее проект покинули абсолютная чемпионка России и Беларуси среди юниорок по парашютному спорту Софья Никитина и 72-летний бодибилдер Александр Яшанькин. Оба участника были из Екатеринбурга.