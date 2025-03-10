В Пермском крае рассчитывают победить гепатит С за три года

Губернатор Махонин: через три года в Пермском крае не будет гепатита С
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По словам главы Прикамья, программа по лечению гепатита C дополнительно финансируется
По словам главы Прикамья, программа по лечению гепатита C дополнительно финансируется Фото:

В Пермском крае рассчитывают избавиться от гепатита С за три года. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мы дополнительно финансируем программу по лечению от социально важного заболевания, гепатита C, и рассчитываем за три года с этим вопросом справиться и сделать регион без этого заболевания. И ВИЧ — то же самое, конечно», — доложил глава региона.

Махонин добавил, что в Прикамье возвели 23 медицинских объекта, еще 20 построят в течение пяти лет. Также внимание уделяется оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Благодаря этим мерам смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе сократилась более чем на 20 процентов, а от онкозаболеваний — более чем на 10 процентов.

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В Пермском крае рассчитывают избавиться от гепатита С за три года. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Мы дополнительно финансируем программу по лечению от социально важного заболевания, гепатита C, и рассчитываем за три года с этим вопросом справиться и сделать регион без этого заболевания. И ВИЧ — то же самое, конечно», — доложил глава региона. Махонин добавил, что в Прикамье возвели 23 медицинских объекта, еще 20 построят в течение пяти лет. Также внимание уделяется оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Благодаря этим мерам смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе сократилась более чем на 20 процентов, а от онкозаболеваний — более чем на 10 процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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