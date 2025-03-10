В Пермском крае рассчитывают победить гепатит С за три года

В Пермском крае рассчитывают избавиться от гепатита С за три года. Об этом заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Мы дополнительно финансируем программу по лечению от социально важного заболевания, гепатита C, и рассчитываем за три года с этим вопросом справиться и сделать регион без этого заболевания. И ВИЧ — то же самое, конечно», — доложил глава региона.
Махонин добавил, что в Прикамье возвели 23 медицинских объекта, еще 20 построят в течение пяти лет. Также внимание уделяется оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. Благодаря этим мерам смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе сократилась более чем на 20 процентов, а от онкозаболеваний — более чем на 10 процентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!