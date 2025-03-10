Вице-премьер Новак стал членом набсовета РФПИ вместо Белоусова

Вице-премьер РФ Александр Новак назначен членом наблюдательного совета АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Ранее эту должность занимал текущий министр обороны страны Андрей Белоусов. Этим же указом тот был снят с должности члена набсовета.
«Назначить членом наблюдательного совета АО „Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций <...> Александра Новака“, — следует из документа. Из него же стало известно, что Белоусов прекратил полномочия члена наблюдательного совета.
РФПИ привлекает прямые и венчурные инвестиции в русскую экономику. Также компания осуществляет управление паевыми инвестиционными фондами.
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