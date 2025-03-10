10 марта 2025

В Пулково пассажир попал в больницу из-за передозировки успокоительных

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень, испытывая сильное беспокойство перед полетом, решил принять успокоительные средства
Парень, испытывая сильное беспокойство перед полетом, решил принять успокоительные средства Фото:

В петербургском аэропорту Пулково пассажир был госпитализирован с острым отравлением успокоительными препаратами. Мужчина планировал вылететь в Мурманск. Об этом сообщает «Авиаторщина».

«Из здравпункта аэропорта Пулково в Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с острым пероральным отравлением смесью таблеток и алкогольным абстинентным синдромом был госпитализирован 28-летний Андрей М.», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Мужчина должен был лететь в Мурманскн на рейсе авиакомпании «Россия», но его желание преодолеть страх обернулось серьезными последствиями.

Парень прибыл в аэропорт утром и, испытывая сильное беспокойство перед полетом, решил принять успокоительные средства. Однако вскоре после этого он почувствовал себя плохо и был доставлен в здравпункт аэропорта. Врачи диагностировали у него острое пероральное отравление смесью таблеток, а также алкогольный абстинентный синдром. Состояние молодого человека оценивалось как средней степени тяжести, и его направили в токсикологическое отделение Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе для дальнейшего наблюдения и лечения. При этом Андрей заверил медиков, что алкоголь не употреблял. Полицейские начали проверку обстоятельств инцидента.

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В петербургском аэропорту Пулково пассажир был госпитализирован с острым отравлением успокоительными препаратами. Мужчина планировал вылететь в Мурманск. Об этом сообщает «Авиаторщина». «Из здравпункта аэропорта Пулково в Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с острым пероральным отравлением смесью таблеток и алкогольным абстинентным синдромом был госпитализирован 28-летний Андрей М.», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». Мужчина должен был лететь в Мурманскн на рейсе авиакомпании «Россия», но его желание преодолеть страх обернулось серьезными последствиями. Парень прибыл в аэропорт утром и, испытывая сильное беспокойство перед полетом, решил принять успокоительные средства. Однако вскоре после этого он почувствовал себя плохо и был доставлен в здравпункт аэропорта. Врачи диагностировали у него острое пероральное отравление смесью таблеток, а также алкогольный абстинентный синдром. Состояние молодого человека оценивалось как средней степени тяжести, и его направили в токсикологическое отделение Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе для дальнейшего наблюдения и лечения. При этом Андрей заверил медиков, что алкоголь не употреблял. Полицейские начали проверку обстоятельств инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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