Порошенко* раскрыл, что ему предлагали в обмен на освобождение от санкций

Порошенко*: мне предлагали поддержать закупку реакторов для снятия санкций
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Порошенко* отказался поддержать закупку российских реакторов
Порошенко* отказался поддержать закупку российских реакторов Фото:

Экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) предлагали поддержать законопроект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. Взамен на это ему обещали воздержаться от введения санкций против него. Об этом рассказал сам политик.

«Действующие власти предлагали поддержать законопроект о Хмельницкой атомной станции в обмен на то, что у меня не будет проблем с санкциями», — передает слова Порошенко издание «Украинская правда». Он добавил, что это предложение поступило «непосредственно из офиса президента». Порошенко и его фракция проголосовали против, в то время как Верховная Рада одобрила покупку, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал важным шагом к энергетической независимости Украины.

Недавние бессрочные санкции против Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и экс-главы политсовета украинский партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были введены из-за обвинений в выводе средств во время конфликта, передает Pravda.Ru. Порошенко считает это провокацией со стороны Зеленского, который, по его мнению, боится проиграть выборы и пытается устранить конкурентов, сообщает RT. Против Порошенко ведется ряд уголовных дел, включая обвинения в госизмене и отмывании денег.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) предлагали поддержать законопроект о закупке российских реакторов для Хмельницкой АЭС. Взамен на это ему обещали воздержаться от введения санкций против него. Об этом рассказал сам политик. «Действующие власти предлагали поддержать законопроект о Хмельницкой атомной станции в обмен на то, что у меня не будет проблем с санкциями», — передает слова Порошенко издание «Украинская правда». Он добавил, что это предложение поступило «непосредственно из офиса президента». Порошенко и его фракция проголосовали против, в то время как Верховная Рада одобрила покупку, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал важным шагом к энергетической независимости Украины. Недавние бессрочные санкции против Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и экс-главы политсовета украинский партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука были введены из-за обвинений в выводе средств во время конфликта, передает Pravda.Ru. Порошенко считает это провокацией со стороны Зеленского, который, по его мнению, боится проиграть выборы и пытается устранить конкурентов, сообщает RT. Против Порошенко ведется ряд уголовных дел, включая обвинения в госизмене и отмывании денег. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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