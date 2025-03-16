16 марта 2025
15 марта 2025

В ХМАО на треть выросло число вакансий для подростков

В ХМАО растет число вакансий для подростков
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО растет число вакансий для подростков
В ХМАО растет число вакансий для подростков Фото:

В Югре на предприятиях растет спрос на работников 14-18 лет. Число вакансий для этой возрастной категории выросло почти на треть, сообщили URA.RU аналитики hh.ru.

«За 2024 год работодатели направили соискателям ХМАО в возрасте от 14 до 18 лет более 38 тыс. приглашений на вакансии, и это на 28% больше, чем в 2023 году», — пояснили эксперты. Подростков чаще всего зовут на вакансии в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны».

Высок шанс получить работу югорчанам 14-18 лет в сфере розничной торговли, искусства, массмедиа. Меньше всего вакансий в науке и образовании.

«Если оценивать, в каких направлениях растет лояльность к самым молодым кандидатам, впереди остальных по этому параметру направление „Наука, образование“. Количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза год к году», — отметили эксперты агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей. Например, специалист по охране труда может рассчитывать на зарплату 100 000-250 000 тысяч рублей.

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В Югре на предприятиях растет спрос на работников 14-18 лет. Число вакансий для этой возрастной категории выросло почти на треть, сообщили URA.RU аналитики hh.ru. «За 2024 год работодатели направили соискателям ХМАО в возрасте от 14 до 18 лет более 38 тыс. приглашений на вакансии, и это на 28% больше, чем в 2023 году», — пояснили эксперты. Подростков чаще всего зовут на вакансии в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны». Высок шанс получить работу югорчанам 14-18 лет в сфере розничной торговли, искусства, массмедиа. Меньше всего вакансий в науке и образовании. «Если оценивать, в каких направлениях растет лояльность к самым молодым кандидатам, впереди остальных по этому параметру направление „Наука, образование“. Количество приглашений соискателям от 14 до 18 лет выросло в 2,5 раза год к году», — отметили эксперты агентства. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО предлагают работу на удаленке с зарплатой в 250 тысяч рублей. Например, специалист по охране труда может рассчитывать на зарплату 100 000-250 000 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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