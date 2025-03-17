В Екатеринбурге опубликованы тысячи объявлений, в которых продают мебель, декор, бытовую технику и другие товары из магазина IKEA по ценам, которые в несколько раз ниже рыночных. Все предложения опубликованы на сайте «Авито».
Например, письменный стол с выдвижной панелью продают за 15 тысяч рублей. По словам продавца, в магазине такой стол будет стоить 40 тысяч рублей — в три раза дешевле. В объявлении указано, что произведен стол компанией IKEA.
Кожаный диван Berbu предлагают купить за 60 тысяч рублей. Ранее в розничных магазинах такие стоили более 100 тысяч рублей. «Состояние отличное, складной механизм работает, есть небольшие потертости, царапины, не критичны», — предупредил в объявлении продавец.
Фирменные подушки на стулья продают от 200 до 600 рублей, оригинальная цена ранее была в два раза выше. Подушку для спины, которая поддерживает позвоночник в правильном положении, можно купить за 500 рублей, у байеров такая же подушка стоит не менее 3500 рублей (в 7 раз дороже).
Также среди тысяч предложений можно найти популярные когда-то ароматические свечи. Цены на них варьируются, некоторые продают за 60 рублей, а другие — за 1000 рублей.
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