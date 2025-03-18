«Спина изрезана»: ребенку из Екатеринбурга вживили чип почти за два миллиона рублей. Фото

Мальчику с ДЦП из Екатеринбурга установили нейростимулятор за 1,6 млн рублей

18 марта 2025 в 19:27 Размер текста - 17 +

Хирурги ОДКБ установили нейростимулятор, чтобы мальчик мог ходить (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Одиннадцатилетнему Саше Добролюбову из Екатеринбурга, который с детства страдает от тяжелого заболевания — детского церебрального паралича (ДЦП), врачи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) установили нейростимулятор спинного мозга. Это устройство предназначено для того, чтобы помочь Саше обрести способность свободно передвигаться. На данный момент он находится на этапе реабилитации после операции, поделилась с URA.RU мама мальчика Светлана. В конце января на сайте агентства была опубликована статья о семье Добролюбовых, в которой один из близнецов имеет задержку в развитии и нуждался в приобретении дорогостоящего нейростимулятора. Мать сообщила, что операция будет оплачена государством, однако приобретение устройства ложится на плечи родителей. Семья, не имея достаточных средств для покупки аппарата стоимостью чуть более 1,6 миллиона рублей, обратилась за помощью в благотворительный фонд. «12 марта Саше установили нейростимулятор спинного мозга. Первые дни после операции были непростыми, но сейчас, к счастью, его состояние значительно улучшилось. Он снова начал ходить, пока еще с поддержкой. Но каждый день приносит с собой маленькие, но ощутимые успехи. Спина, конечно, изрезана, и генератор нейростимулятора немного выпирает, но это все мелочи. Сейчас начался важный этап подбора оптимальной программы восстановления», — сказала Светлана. «Благодарим всех, кто оказал нам поддержку в покупке аппарата! Желаем вашим семьям любви и счастья, а также крепкого здоровья всем без исключения». По словам нейрохирурга ОДКБ Андрея Осинцева, установка нейростимулятора — это высокотехнологичный метод лечения повышенного мышечного тонуса нижних конечностей. «У Саши детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Благодаря установке этого устройства у ребенка снизится тонус мышц ног, что позволит ему более уверенно стоять и передвигаться, а также значительно увеличит реабилитационный потенциал», — отметил медик. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одиннадцатилетнему Саше Добролюбову из Екатеринбурга, который с детства страдает от тяжелого заболевания — детского церебрального паралича (ДЦП), врачи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) установили нейростимулятор спинного мозга. Это устройство предназначено для того, чтобы помочь Саше обрести способность свободно передвигаться. На данный момент он находится на этапе реабилитации после операции, поделилась с URA.RU мама мальчика Светлана. В конце января на сайте агентства была опубликована статья о семье Добролюбовых, в которой один из близнецов имеет задержку в развитии и нуждался в приобретении дорогостоящего нейростимулятора. Мать сообщила, что операция будет оплачена государством, однако приобретение устройства ложится на плечи родителей. Семья, не имея достаточных средств для покупки аппарата стоимостью чуть более 1,6 миллиона рублей, обратилась за помощью в благотворительный фонд. «12 марта Саше установили нейростимулятор спинного мозга. Первые дни после операции были непростыми, но сейчас, к счастью, его состояние значительно улучшилось. Он снова начал ходить, пока еще с поддержкой. Но каждый день приносит с собой маленькие, но ощутимые успехи. Спина, конечно, изрезана, и генератор нейростимулятора немного выпирает, но это все мелочи. Сейчас начался важный этап подбора оптимальной программы восстановления», — сказала Светлана. «Благодарим всех, кто оказал нам поддержку в покупке аппарата! Желаем вашим семьям любви и счастья, а также крепкого здоровья всем без исключения». По словам нейрохирурга ОДКБ Андрея Осинцева, установка нейростимулятора — это высокотехнологичный метод лечения повышенного мышечного тонуса нижних конечностей. «У Саши детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Благодаря установке этого устройства у ребенка снизится тонус мышц ног, что позволит ему более уверенно стоять и передвигаться, а также значительно увеличит реабилитационный потенциал», — отметил медик. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.