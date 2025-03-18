Пермяков просят передать бойцам на СВО снаряжение для охотничьих ружей

Пермяки могут передать участникам спецоперации снаряжение и аксессуары для гладкоствольного оружия, которое бойцы используют на передовой. Охотничьи ружья зарекомендовали себя в борьбе с дронами -«камикаде».
«Друзья, в первую очередь обращаемся к владельцам гражданского оружия. Как вы знаете мы помогаем бойцам пермякам гладкоствольным оружием 12 калибра. В основном, это оружие используется для уничтожения дронов — „камикадзе“. Если у вас завалялись подсумки, средства чистки, иное снаряжение и аксессуары для гладкоствольных ружей, пишите, все передадим нашим бойцам», — говорится в сообществе пермского клуба «Ратибор».
В Перми гражданское оружие для борьбы с БПЛА передал бойцам директор «Открытой школы» Петр Перминов. Он пожертвовал военнослужащим свой карабин «Вепрь-12» и патроны к нему.
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