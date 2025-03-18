Пермяков просят передать бойцам на СВО снаряжение для охотничьих ружей

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Бойцы на СВО используют гладкоствольное оружие для борьбы с БПЛА
Бойцы на СВО используют гладкоствольное оружие для борьбы с БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермяки могут передать участникам спецоперации снаряжение и аксессуары для гладкоствольного оружия, которое бойцы используют на передовой. Охотничьи ружья зарекомендовали себя в борьбе с дронами -«камикаде».

«Друзья, в первую очередь обращаемся к владельцам гражданского оружия. Как вы знаете мы помогаем бойцам пермякам гладкоствольным оружием 12 калибра. В основном, это оружие используется для уничтожения дронов — „камикадзе“. Если у вас завалялись подсумки, средства чистки, иное снаряжение и аксессуары для гладкоствольных ружей, пишите, все передадим нашим бойцам», — говорится в сообществе пермского клуба «Ратибор».

В Перми гражданское оружие для борьбы с БПЛА передал бойцам директор «Открытой школы» Петр Перминов. Он пожертвовал военнослужащим свой карабин «Вепрь-12» и патроны к нему.

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Пермяки могут передать участникам спецоперации снаряжение и аксессуары для гладкоствольного оружия, которое бойцы используют на передовой. Охотничьи ружья зарекомендовали себя в борьбе с дронами -«камикаде». «Друзья, в первую очередь обращаемся к владельцам гражданского оружия. Как вы знаете мы помогаем бойцам пермякам гладкоствольным оружием 12 калибра. В основном, это оружие используется для уничтожения дронов — „камикадзе“. Если у вас завалялись подсумки, средства чистки, иное снаряжение и аксессуары для гладкоствольных ружей, пишите, все передадим нашим бойцам», — говорится в сообществе пермского клуба «Ратибор». В Перми гражданское оружие для борьбы с БПЛА передал бойцам директор «Открытой школы» Петр Перминов. Он пожертвовал военнослужащим свой карабин «Вепрь-12» и патроны к нему.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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