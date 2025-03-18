Хинштейн сообщил о разминировании территорий в курском приграничье

В Курской области военные саперы активно работают над разминированием освобожденных территорий. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.
«Военные саперы приступили к разминированию освобожденных территорий в курском приграничье. <...> Cаперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Сейчас силами инженерных войск разминировано около 19 тыс. гектаров земли», — подчеркнул Хинштейн во время встречи с начальником инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенантом Юрием Ставицким. Итоги беседы опубликованы в telegram-канале врио губернатора.
Хинштейн добавил, что в настоящий момент также разминированы свыше 370 километров дорог и более 6,7 тысяч зданий и других сооружений. Сам Ставицкий отметил, что с каждым днем в Курскую область прибывают все больше саперов.
Западные СМИ уже заявили о полном освобождении российского региона от украинского вторжения. В свою очередь военкоры отметили, что до освобождения региона осталось несколько населенных пунктов. О почти полном освобождении территории говорили и в «Ахмате».
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