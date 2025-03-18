Хинштейн сообщил о разминировании территорий в курском приграничье

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В Курской области сейчас работают саперы
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В Курской области военные саперы активно работают над разминированием освобожденных территорий. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн. 

«Военные саперы приступили к разминированию освобожденных территорий в курском приграничье. <...> Cаперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Сейчас силами инженерных войск разминировано около 19 тыс. гектаров земли», — подчеркнул Хинштейн во время встречи с начальником инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенантом Юрием Ставицким. Итоги беседы опубликованы в telegram-канале врио губернатора. 

Хинштейн добавил, что в настоящий момент также разминированы свыше 370 километров дорог и более 6,7 тысяч зданий и других сооружений. Сам Ставицкий отметил, что с каждым днем в Курскую область прибывают все больше саперов.

Западные СМИ уже заявили о полном освобождении российского региона от украинского вторжения. В свою очередь военкоры отметили, что до освобождения региона осталось несколько населенных пунктов. О почти полном освобождении территории говорили и в «Ахмате». 

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В Курской области военные саперы активно работают над разминированием освобожденных территорий. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.  «Военные саперы приступили к разминированию освобожденных территорий в курском приграничье. <...> Cаперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Сейчас силами инженерных войск разминировано около 19 тыс. гектаров земли», — подчеркнул Хинштейн во время встречи с начальником инженерных войск ВС РФ, генерал-лейтенантом Юрием Ставицким. Итоги беседы опубликованы в telegram-канале врио губернатора.  Хинштейн добавил, что в настоящий момент также разминированы свыше 370 километров дорог и более 6,7 тысяч зданий и других сооружений. Сам Ставицкий отметил, что с каждым днем в Курскую область прибывают все больше саперов. Западные СМИ уже заявили о полном освобождении российского региона от украинского вторжения. В свою очередь военкоры отметили, что до освобождения региона осталось несколько населенных пунктов. О почти полном освобождении территории говорили и в «Ахмате». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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