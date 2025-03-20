Hurriyet: Эрдоган не поедет на встречу лидеров ЕС в Брюсселе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет на встречу лидеров Евросоюза, которая пройдет сегодня в Брюсселе. Об этом сообщила проправительственная газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.
«После визита (в Анкару — прим. URA.RU) премьера Польши [Дональда] Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдет в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать», — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.
На состоявшей пресс-конференции 12 марта, проходившей после встречи с польским премьером, президент Турции подтвердил стратегическую цель страны — получение полноправного членства в Европейском Союзе. Он отметил, что присоединение к этой организации способствовало бы укреплению европейской интеграции. Турция начала свои отношения с Европейским экономическим сообществом, предшественником ЕС, подписав соглашение об ассоциации в 1963 году, а заявку на членство подала в 1987 году. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году и не раз были приостановлены из-за возникающих разногласий, передает «Царьград».
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