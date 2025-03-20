В Копейске предложили создать муниципальную фирму для управления сталинками

Депутаты от «Единой России» горсобрания Копейска (Челябинская область) предложили создать муниципальную компанию для управления нерентабельными домами. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения партии.
«Чтобы защитить жителей и предотвратить появление большого количества бесхозных домов, депутаты фракции ЕР в собрании Копейского городского округа предложили создать муниципальную управляющую компанию. Она будет обслуживать дома, от которых отказались частные компании, и обеспечивать их ремонт и своевременное обслуживание», — сообщила пресс-служба в telegram-канале отделения.
Причина такой инициативы в том, что частные управкомпании расторгают договоры со старыми убыточными домами, оставляя жильцов без обслуживания. Расходов на обслуживание домов с изношенными сетями много, а доходов мало. В основной такой жилой фонд построен в 1940-е — 1950-е годы и носит название сталинок.
Мэр Копейска Светлана Логанова поддержала инициативу, но подчеркнула, что без субсидий и федеральной поддержки реализовать проект будет сложно. Сейчас в городе ведут анализ опыта других регионов, в которых уже функционируют муниципальные управляющие компании и обсуждаются возможные источники финансирования.
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