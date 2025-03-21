СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва газоизмерительной станции в Судже

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту подрыва украинскими солдатами газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом военнослужащими ВФУ газораспределительной станции „Суджа“», — уточнила Петренко. Сообщение опубликовано в telegram-канале Следком. Возбуждено дело по статье «теракт».
ВСУ атаковали станцию накануне. В результате объект получил значительные повреждения. В ходе расследования происшествия планируется привлечь всех ответственных к уголовной ответственности.
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