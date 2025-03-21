21 марта 2025

На ХМАО обрушатся метель и штормовой ветер

Водителей ХМАО предупредили об опасности на дорогах из-за метели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель и ветер до 23 метров в секунду придут в ХМАО 23 марта
Метель и ветер до 23 метров в секунду придут в ХМАО 23 марта Фото:

В ХМАО водителей предупредили об опасности на дорогах. На округ обрушатся штормовой ветер до 23 метров в секунду, а с ним придет метель, сообщили в управлении автодорог Югры.

«В Югре 23 марта синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. На протяжении всего дня в регионе будет штормовой ветер. Местами его порывы будут достигать 23 м/с. Также ожидается сильная метель», — рассказали в telegram-канале управления. 

Водителей призывают отказаться от поездок на дальние расстояния и строго соблюдать ПДД. Штормовой ветер, по прогнозам, будет бушевать до 20:00 23 марта после чего наемного утихнет. Однако уже к 8:00 ветер снова усилится до 20 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО водителей предупредили об опасности на дорогах. На округ обрушатся штормовой ветер до 23 метров в секунду, а с ним придет метель, сообщили в управлении автодорог Югры. «В Югре 23 марта синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. На протяжении всего дня в регионе будет штормовой ветер. Местами его порывы будут достигать 23 м/с. Также ожидается сильная метель», — рассказали в telegram-канале управления.  Водителей призывают отказаться от поездок на дальние расстояния и строго соблюдать ПДД. Штормовой ветер, по прогнозам, будет бушевать до 20:00 23 марта после чего наемного утихнет. Однако уже к 8:00 ветер снова усилится до 20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...