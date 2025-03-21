На ХМАО обрушатся метель и штормовой ветер

В ХМАО водителей предупредили об опасности на дорогах. На округ обрушатся штормовой ветер до 23 метров в секунду, а с ним придет метель, сообщили в управлении автодорог Югры.
«В Югре 23 марта синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. На протяжении всего дня в регионе будет штормовой ветер. Местами его порывы будут достигать 23 м/с. Также ожидается сильная метель», — рассказали в telegram-канале управления.
Водителей призывают отказаться от поездок на дальние расстояния и строго соблюдать ПДД. Штормовой ветер, по прогнозам, будет бушевать до 20:00 23 марта после чего наемного утихнет. Однако уже к 8:00 ветер снова усилится до 20 метров в секунду.
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