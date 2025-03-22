МК: Филиппу Киркорову позавидовали из-за роскошных похорон его отца

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Киркоров похоронил отца на Троекуровском кладбище
Киркоров похоронил отца на Троекуровском кладбище Фото:

Филипп Киркоров столкнулся с неоднозначной реакцией общественности после организации роскошных похорон своего отца Бедроса Киркорова. Некоторые представители шоу-бизнеса и общественности выразили недовольство и зависть по поводу масштаба и статуса проведения церемонии, которая прошла в Церкви Спаса Преображения и на престижном Троекуровском кладбище.

«Люди позавидовали и отпеванию в Церкви Спаса Преображения, которая является частью Храма Христа Спасителя. И похоронам на престижном Троекуровском кладбище», — сообщил MK.RU. На церемонии присутствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее отец российского певца Филипа Киркорова Бедрос скончался. Причиной смерти указывается остановка сердца.

Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Певец выложил фотографии с церемонии прощания и скорбящими. Подписчики Киркорова выразили свои соболезнования.

На церемонии прощания с Бедросом Киркоровым Филипп появился в черном траурном костюме, сопровождаемый своими детьми, которые держали в руках букеты из белых роз. На мероприятие также прибыли известные личности, включая пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, певца Григория Лепса и официального представителя МИД РФ Марию Захарову, а также множество других почетных гостей.

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Филипп Киркоров столкнулся с неоднозначной реакцией общественности после организации роскошных похорон своего отца Бедроса Киркорова. Некоторые представители шоу-бизнеса и общественности выразили недовольство и зависть по поводу масштаба и статуса проведения церемонии, которая прошла в Церкви Спаса Преображения и на престижном Троекуровском кладбище. «Люди позавидовали и отпеванию в Церкви Спаса Преображения, которая является частью Храма Христа Спасителя. И похоронам на престижном Троекуровском кладбище», — сообщил MK.RU. На церемонии присутствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее отец российского певца Филипа Киркорова Бедрос скончался. Причиной смерти указывается остановка сердца. Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Певец выложил фотографии с церемонии прощания и скорбящими. Подписчики Киркорова выразили свои соболезнования. На церемонии прощания с Бедросом Киркоровым Филипп появился в черном траурном костюме, сопровождаемый своими детьми, которые держали в руках букеты из белых роз. На мероприятие также прибыли известные личности, включая пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, певца Григория Лепса и официального представителя МИД РФ Марию Захарову, а также множество других почетных гостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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