В Перми почтили память жертв теракта в «Крокусе». Фото

22 марта 2025 в 23:06 Размер текста - 17 +

Со дня трагических событий, потрясших страну, прошел год Фото: Роман Наумов © URA.RU В Перми провели памятную акцию в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». По словам организаторов, к событию присоединились участники спецоперации. «Сегодня, 22 марта, в годовщину трагедии в „Крокус Сити Холле“, актив партии „Единая Россия“ и „Молодой Гвардии“ почтили память жертв теракта. К памятному мероприятию присоединились участники СВО и жители города», — написано в telegram-канале реготделения ЕР. Мероприятие началось с минуты молчания. В завершение — прошло возложение к мемориалу свечей и цветов, символизирующих скорбь и соболезнования. URA.RU ранее писало, что в Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт. В годовщину возле концертного зала открыли мемориал. Акцию провели в Сквере уральских Добровольцев telegram-канал «Единая Россия» Пермский край Трагедия не оставила равнодушных никого в РФ telegram-канал «Единая Россия» Пермский край В Перми вспомнили о 145 погибших telegram-канал «Единая Россия» Пермский край Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми провели памятную акцию в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». По словам организаторов, к событию присоединились участники спецоперации. «Сегодня, 22 марта, в годовщину трагедии в „Крокус Сити Холле“, актив партии „Единая Россия“ и „Молодой Гвардии“ почтили память жертв теракта. К памятному мероприятию присоединились участники СВО и жители города», — написано в telegram-канале реготделения ЕР. Мероприятие началось с минуты молчания. В завершение — прошло возложение к мемориалу свечей и цветов, символизирующих скорбь и соболезнования. URA.RU ранее писало, что в Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт. В годовщину возле концертного зала открыли мемориал.