22 марта 2025
21 марта 2025

В Перми почтили память жертв теракта в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал у Крокус Сити Холла в память о погибших в теракте 22 марта 2024 года, крокус сити холл, крокус сити холл мемориал
Со дня трагических событий, потрясших страну, прошел год Фото:

В Перми провели памятную акцию в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». По словам организаторов, к событию присоединились участники спецоперации.

«Сегодня, 22 марта, в годовщину трагедии в „Крокус Сити Холле“, актив партии „Единая Россия“ и „Молодой Гвардии“ почтили память жертв теракта. К памятному мероприятию присоединились участники СВО и жители города», — написано в telegram-канале реготделения ЕР.

Мероприятие началось с минуты молчания. В завершение — прошло возложение к мемориалу свечей и цветов, символизирующих скорбь и соболезнования.

URA.RU ранее писало, что в Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт. В годовщину возле концертного зала открыли мемориал.

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В Перми провели памятную акцию в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». По словам организаторов, к событию присоединились участники спецоперации. «Сегодня, 22 марта, в годовщину трагедии в „Крокус Сити Холле“, актив партии „Единая Россия“ и „Молодой Гвардии“ почтили память жертв теракта. К памятному мероприятию присоединились участники СВО и жители города», — написано в telegram-канале реготделения ЕР. Мероприятие началось с минуты молчания. В завершение — прошло возложение к мемориалу свечей и цветов, символизирующих скорбь и соболезнования. URA.RU ранее писало, что в Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт. В годовщину возле концертного зала открыли мемориал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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