В Перми провели памятную акцию в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». По словам организаторов, к событию присоединились участники спецоперации.
«Сегодня, 22 марта, в годовщину трагедии в „Крокус Сити Холле“, актив партии „Единая Россия“ и „Молодой Гвардии“ почтили память жертв теракта. К памятному мероприятию присоединились участники СВО и жители города», — написано в telegram-канале реготделения ЕР.
Мероприятие началось с минуты молчания. В завершение — прошло возложение к мемориалу свечей и цветов, символизирующих скорбь и соболезнования.
URA.RU ранее писало, что в Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт. В годовщину возле концертного зала открыли мемориал.
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В Перми провели памятную акцию в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити холле». По словам организаторов, к событию присоединились участники спецоперации. «Сегодня, 22 марта, в годовщину трагедии в „Крокус Сити Холле“, актив партии „Единая Россия“ и „Молодой Гвардии“ почтили память жертв теракта. К памятному мероприятию присоединились участники СВО и жители города», — написано в telegram-канале реготделения ЕР. Мероприятие началось с минуты молчания. В завершение — прошло возложение к мемориалу свечей и цветов, символизирующих скорбь и соболезнования. URA.RU ранее писало, что в Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт. В годовщину возле концертного зала открыли мемориал.