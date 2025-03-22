В Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт в «Крокусе»

Депутат Матвеев: теракты против РФ могут заказывать США, Великобритания и Киев
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Теракт в «Крокусе» могли заказать США, Великобритания или страны Европы, заявил депутат Матвеев
Теракт в «Крокусе» могли заказать США, Великобритания или страны Европы, заявил депутат Матвеев Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

За терактами против России могут стоять как западные страны, так и Украина. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, уточнив, что к возможным заказчикам относятся США, Великобритания, страны Европы и украинские спецслужбы.

«Ситуативно можно говорить, что США, может быть, не являются главными заказчиками использования против России террористических методов, но остается Великобритания, остаются режимы в Европе, которые агрессивно относятся к России. И украинские спецслужбы нельзя сбрасывать со счетов потенциальных заказчиков», — считает Матвеев. Его слова передает News.ru.

В 2024 году 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел террористический акт, который унес жизни 145 человек. По факту теракта возбуждено уголовное дело, арестованы 11 фигурантов, включая четверых исполнителей. В Следственном комитете России подтвердили связь злоумышленников с украинскими националистами.

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За терактами против России могут стоять как западные страны, так и Украина. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, уточнив, что к возможным заказчикам относятся США, Великобритания, страны Европы и украинские спецслужбы. «Ситуативно можно говорить, что США, может быть, не являются главными заказчиками использования против России террористических методов, но остается Великобритания, остаются режимы в Европе, которые агрессивно относятся к России. И украинские спецслужбы нельзя сбрасывать со счетов потенциальных заказчиков», — считает Матвеев. Его слова передает News.ru. В 2024 году 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел террористический акт, который унес жизни 145 человек. По факту теракта возбуждено уголовное дело, арестованы 11 фигурантов, включая четверых исполнителей. В Следственном комитете России подтвердили связь злоумышленников с украинскими националистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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