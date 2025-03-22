В Госдуме предположили, какие страны могли заказать теракт в «Крокусе»

За терактами против России могут стоять как западные страны, так и Украина. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, уточнив, что к возможным заказчикам относятся США, Великобритания, страны Европы и украинские спецслужбы.
«Ситуативно можно говорить, что США, может быть, не являются главными заказчиками использования против России террористических методов, но остается Великобритания, остаются режимы в Европе, которые агрессивно относятся к России. И украинские спецслужбы нельзя сбрасывать со счетов потенциальных заказчиков», — считает Матвеев. Его слова передает News.ru.
В 2024 году 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел террористический акт, который унес жизни 145 человек. По факту теракта возбуждено уголовное дело, арестованы 11 фигурантов, включая четверых исполнителей. В Следственном комитете России подтвердили связь злоумышленников с украинскими националистами.
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