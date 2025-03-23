Глава Союза пенсионеров России раскрыл, как получить прибавку к пенсии

Рязанский: размер пенсии зависит от банковских вкладов
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Банковские депозиты могут обеспечить «подушку безопасности» в старости, считает Рязанский
Банковские депозиты могут обеспечить «подушку безопасности» в старости, считает Рязанский Фото:

Чтобы получить прибавку к пенсионным выплатам, рекомендуется делать банковские вклады. Об этом сообщил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. 

«Нужно использовать накопительные элементы. Сейчас наиболее выгодные — это банковские депозиты», — рассказал Рязанский в разговоре с «Комсомольской правдой». Он добавил, что за пятилетний период сбережения могут удвоиться. Пол его словам, россиянам доступна возможность получения пенсии в размере до 100 тысяч рублей ежемесячно, при условии наличия соответствующих накоплений.

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура отмечает, что особенно перспективными для инвестирования являются золото и доллары. По мнению эксперта, регулярное направление части дохода на покупку этих активов может в долгосрочной перспективе обеспечить формирование финансовой подушки безопасности к старости.

В марте текущего года в России было объявлено о повышении пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста, что является частью общенациональных усилий по улучшению условий жизни пенсионеров. Это увеличение включало удвоение фиксированной выплаты и предоставление компенсационной доплаты за уход.

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Чтобы получить прибавку к пенсионным выплатам, рекомендуется делать банковские вклады. Об этом сообщил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.  «Нужно использовать накопительные элементы. Сейчас наиболее выгодные — это банковские депозиты», — рассказал Рязанский в разговоре с «Комсомольской правдой». Он добавил, что за пятилетний период сбережения могут удвоиться. Пол его словам, россиянам доступна возможность получения пенсии в размере до 100 тысяч рублей ежемесячно, при условии наличия соответствующих накоплений. Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура отмечает, что особенно перспективными для инвестирования являются золото и доллары. По мнению эксперта, регулярное направление части дохода на покупку этих активов может в долгосрочной перспективе обеспечить формирование финансовой подушки безопасности к старости. В марте текущего года в России было объявлено о повышении пенсий для граждан, достигших 80-летнего возраста, что является частью общенациональных усилий по улучшению условий жизни пенсионеров. Это увеличение включало удвоение фиксированной выплаты и предоставление компенсационной доплаты за уход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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