В Екатеринбурге запустили электросамокаты. Очевидцы в соцсетях уже запечатлели подростков, которые ездят по двое и не спешиваются на пешеходных переходах.
«Самокаты сервиса „МТС Юрент“ запустились в Екатеринбурге: в приложении уже можно арендовать двухколесный транспорт. В центре уже заметили юных пользователей сервиса, катающихся вдвоем на одном самокате и не спешивающихся на перекрестке [улиц] Малышева — 8 Марта», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург».
В кикшеринге «МТС Юрент» заявляли URA.RU, что в столице Урала самокаты включат к вечеру 23 марта. Работать они будут по прошлогодним соглашением с городской администрацией с сохранением медленных и запретных зон, пока их не пересмотрят в соответствии с голосованием, которое проводила мэрия города. Екатеринбуржцы начали замечать электросамокаты на улицах ночью с 22 на 23 марта.
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