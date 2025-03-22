22 марта 2025

В Екатеринбурге запустили электросамокаты, подростки уже нарушают правила. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электросамокаты расставили на улицах ночью на 23 марта
Электросамокаты расставили на улицах ночью на 23 марта Фото:

В Екатеринбурге запустили электросамокаты. Очевидцы в соцсетях уже запечатлели подростков, которые ездят по двое и не спешиваются на пешеходных переходах.

«Самокаты сервиса „МТС Юрент“ запустились в Екатеринбурге: в приложении уже можно арендовать двухколесный транспорт. В центре уже заметили юных пользователей сервиса, катающихся вдвоем на одном самокате и не спешивающихся на перекрестке [улиц] Малышева — 8 Марта», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург».

В кикшеринге «МТС Юрент» заявляли URA.RU, что в столице Урала самокаты включат к вечеру 23 марта. Работать они будут по прошлогодним соглашением с городской администрацией с сохранением медленных и запретных зон, пока их не пересмотрят в соответствии с голосованием, которое проводила мэрия города. Екатеринбуржцы начали замечать электросамокаты на улицах ночью с 22 на 23 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге запустили электросамокаты. Очевидцы в соцсетях уже запечатлели подростков, которые ездят по двое и не спешиваются на пешеходных переходах. «Самокаты сервиса „МТС Юрент“ запустились в Екатеринбурге: в приложении уже можно арендовать двухколесный транспорт. В центре уже заметили юных пользователей сервиса, катающихся вдвоем на одном самокате и не спешивающихся на перекрестке [улиц] Малышева — 8 Марта», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург». В кикшеринге «МТС Юрент» заявляли URA.RU, что в столице Урала самокаты включат к вечеру 23 марта. Работать они будут по прошлогодним соглашением с городской администрацией с сохранением медленных и запретных зон, пока их не пересмотрят в соответствии с голосованием, которое проводила мэрия города. Екатеринбуржцы начали замечать электросамокаты на улицах ночью с 22 на 23 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...