В Екатеринбург вернулись электросамокаты. Пока что их на улицах расставил только сервис «МТС Юрент». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Улица Комсомольская. Они [электросамокаты] вернулись», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Их начали расставлять ночью с 22 на 23 марта. Также самокаты запечатлели вблизи центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.
Электросамокаты пока нельзя арендовать. URA.RU обратилось в пресс-службу сервиса за комментарием. Ответ ожидается.
Ранее кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» прогнозировали появление самокатов на улицах города уже в конце марта-начале апреля. Мэрия Екатеринбурга ужесточит для них запреты после опроса жителей, большинство из которых выразили поддержку более строгому регулированию их использования в общественных местах.
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