22 марта 2025
21 марта 2025

В Екатеринбург вернулись электросамокаты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты начали появляться на улицах Екатеринбурга (архивное фото)
Электросамокаты начали появляться на улицах Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург вернулись электросамокаты. Пока что их на улицах расставил только сервис «МТС Юрент». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Улица Комсомольская. Они [электросамокаты] вернулись», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Их начали расставлять ночью с 22 на 23 марта. Также самокаты запечатлели вблизи центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского.

Электросамокаты пока нельзя арендовать. URA.RU обратилось в пресс-службу сервиса за комментарием. Ответ ожидается.

Ранее кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» прогнозировали появление самокатов на улицах города уже в конце марта-начале апреля. Мэрия Екатеринбурга ужесточит для них запреты после опроса жителей, большинство из которых выразили поддержку более строгому регулированию их использования в общественных местах.

Электросамокаты начали расставлять ночью с 22 на 23 марта
Электросамокаты начали расставлять ночью с 22 на 23 марта
Фото:
Пока что на улицах только самокаты сервиса «МТС Юрент»
Пока что на улицах только самокаты сервиса «МТС Юрент»
Фото:

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В Екатеринбург вернулись электросамокаты. Пока что их на улицах расставил только сервис «МТС Юрент». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Улица Комсомольская. Они [электросамокаты] вернулись», — передает telegram-канал «Интересный Екатеринбург». Их начали расставлять ночью с 22 на 23 марта. Также самокаты запечатлели вблизи центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Электросамокаты пока нельзя арендовать. URA.RU обратилось в пресс-службу сервиса за комментарием. Ответ ожидается. Ранее кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» прогнозировали появление самокатов на улицах города уже в конце марта-начале апреля. Мэрия Екатеринбурга ужесточит для них запреты после опроса жителей, большинство из которых выразили поддержку более строгому регулированию их использования в общественных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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