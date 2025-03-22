Стало известно, когда запустят электросамокаты в Екатеринбурге

В Екатеринбурге электросамокаты запустят к вечеру 23 марта. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе кикшеринга «МТС Юрент».
«Самокаты включим чуть позже сегодня [23 марта], ближе к вечеру. Парк: пять тысяч самокатов в течение сезона. Модель „Юрент 2.0“ — собственный самокат компании, разработанный для российских городов», — поделился представитель сервиса.
Работа самокатов будет организована по прошлогодним соглашением с городской администрацией с сохранением медленных и запретных зон. Позже оно будет переподписано, ввиду новых ограничений, которые мэрия анонсировала после голосования горожан на «Госуслугах».
Ранее екатеринбуржцы начали замечать электросамокаты на улицах. Пока их расставил только «МТС Юрент». Кикшеринги прогнозировали появление самокатов в городе уже в конце марта-начале апреля.
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