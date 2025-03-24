Хоккеист Константинов погиб в зоне СВО

Бывший хоккеист, 25-летний уроженец Чувашии Евгений Константинов, погиб при освобождении Курской области от украинских оккупантов. Об этом сообщили в сообществе «ХК Сокол (Новочербоксарск» и СШОР №4».
«Погиб бывший хоккеист 21 ноября 2024 года, освобождая Курскую область от противника», — пишет портал Proгород со ссылкой на сообщество хоккейного клуба. Отмечается что Константинов в сезонах 2009-2012 годов играл за новочебоксарский хоккейный клуб «Сокол» и принимал участие в Первенстве РФ среди юношей Поволжья. Прощание с бойцом пройдет 24 марта в его родном поселке Умары по адресу улица Молодежная 6.
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