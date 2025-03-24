Хоккеист Константинов погиб в зоне СВО

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В Курской области погиб хоккеист из Чувашии
В Курской области погиб хоккеист из Чувашии Фото:
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Бывший хоккеист, 25-летний уроженец Чувашии Евгений Константинов, погиб при освобождении Курской области от украинских оккупантов. Об этом сообщили в сообществе «ХК Сокол (Новочербоксарск» и СШОР №4».

«Погиб бывший хоккеист 21 ноября 2024 года, освобождая Курскую область от противника», — пишет портал Proгород со ссылкой на сообщество хоккейного клуба. Отмечается что Константинов в сезонах 2009-2012 годов играл за новочебоксарский хоккейный клуб «Сокол» и принимал участие в Первенстве РФ среди юношей Поволжья. Прощание с бойцом пройдет 24 марта в его родном поселке Умары по адресу улица Молодежная 6.

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Бывший хоккеист, 25-летний уроженец Чувашии Евгений Константинов, погиб при освобождении Курской области от украинских оккупантов. Об этом сообщили в сообществе «ХК Сокол (Новочербоксарск» и СШОР №4». «Погиб бывший хоккеист 21 ноября 2024 года, освобождая Курскую область от противника», — пишет портал Proгород со ссылкой на сообщество хоккейного клуба. Отмечается что Константинов в сезонах 2009-2012 годов играл за новочебоксарский хоккейный клуб «Сокол» и принимал участие в Первенстве РФ среди юношей Поволжья. Прощание с бойцом пройдет 24 марта в его родном поселке Умары по адресу улица Молодежная 6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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