В Екатеринбурге заметили детей, которые катались на электросамокатах по улице Данила Зверева (жилой район Пионерский). Кикшеринг «МТС Юрент» нашел их и заблокировал за передачу аккаунтов детям, выписав штраф 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса.
«Этих молодых людей нашли и заблокировали. Списали с аккаунтов, с которых были взяты самокаты 10 тысяч рублей штрафа за передачу детям», — поделился представитель кикшеринга.
Электросамокаты заработали в Екатеринбурге 23 марта. Пока их запустил только сервис «МТС Юрент». Они начали появляться в городе ночью с 22 на 23 марта. Работать самокаты будут по прошлогодним соглашением с городской администрацией с сохранением медленных и запретных зон, пока их не пересмотрят в соответствии с голосованием, которое проводила мэрия Екатеринбурга.
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