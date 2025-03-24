24 марта 2025

Екатеринбуржцы отдали электросамокаты детям, их оштрафовали на 10 тысяч рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге электросамокаты доступны с 23 марта (архивное фото)
В Екатеринбурге электросамокаты доступны с 23 марта (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге заметили детей, которые катались на электросамокатах по улице Данила Зверева (жилой район Пионерский). Кикшеринг «МТС Юрент» нашел их и заблокировал за передачу аккаунтов детям, выписав штраф 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

«Этих молодых людей нашли и заблокировали. Списали с аккаунтов, с которых были взяты самокаты 10 тысяч рублей штрафа за передачу детям», — поделился представитель кикшеринга.

Электросамокаты заработали в Екатеринбурге 23 марта. Пока их запустил только сервис «МТС Юрент». Они начали появляться в городе ночью с 22 на 23 марта. Работать самокаты будут по прошлогодним соглашением с городской администрацией с сохранением медленных и запретных зон, пока их не пересмотрят в соответствии с голосованием, которое проводила мэрия Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге заметили детей, которые катались на электросамокатах по улице Данила Зверева (жилой район Пионерский). Кикшеринг «МТС Юрент» нашел их и заблокировал за передачу аккаунтов детям, выписав штраф 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса. «Этих молодых людей нашли и заблокировали. Списали с аккаунтов, с которых были взяты самокаты 10 тысяч рублей штрафа за передачу детям», — поделился представитель кикшеринга. Электросамокаты заработали в Екатеринбурге 23 марта. Пока их запустил только сервис «МТС Юрент». Они начали появляться в городе ночью с 22 на 23 марта. Работать самокаты будут по прошлогодним соглашением с городской администрацией с сохранением медленных и запретных зон, пока их не пересмотрят в соответствии с голосованием, которое проводила мэрия Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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