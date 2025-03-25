Выпускаемые в Челябинске троллейбусы с автономным ходом планируют оснастить инновационной системой накопления энергии для движения без подключения к контактной сети. Как URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения группы «Синара» в Челябинске Илья Таболин, компания начала тестировать усовершенствованный комплекс батарей на одной из машин.
«Тестирование оборудования, необходимого для движения троллейбусов без подключения к контактной сети, проводят на площадке депо №1 в Челябинске. Разработка направлена на повышение эффективности и увеличение ресурса автономного хода электротранспорта семейства „Синара“ и обеспечение технологической независимости», — сообщил URA.RU Таболин.
Опытная эксплуатация проходит во взаимодействии с Челябинским заводом городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ), производящим данные троллейбусы. В тестировании принимает участие разработчик комплекса накопления энергии — аккредитованная IT-компания «Алгоритм С», работающая в контуре Группы Синара.
В процессе испытаний инженеры оценят не только технологические возможности новой системы, но и ее функциональность в городских условиях с полной нагрузкой троллейбуса.
«Автономный ход — новое и важное преимущество троллейбусов. Например, благодаря этой функции троллейбусное движение сохранилось на ключевых маршрутах даже в условиях модернизации контактной сети, а одна из линий продлилась в отдаленный микрорайон», — добавил Таболин.
Результаты предварительных испытаний уже показали, что батарея обеспечивает увеличенную дальность автономного хода троллейбуса. При этом соблюдаются требуемые скорость и ускорение. Тестирование оборудования подтвердило рабочие температурные режимы и скорость заряда накопителя энергии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».