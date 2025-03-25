Челябинские троллейбусы тестируют систему автономного хода нового поколения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Троллейбусам не всегда требуются провода
Троллейбусам не всегда требуются провода Фото:

Выпускаемые в Челябинске троллейбусы с автономным ходом планируют оснастить инновационной системой накопления энергии для движения без подключения к контактной сети. Как URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения группы «Синара» в Челябинске Илья Таболин, компания начала тестировать усовершенствованный комплекс батарей на одной из машин.

Илья Таболин уверен в успешном исходе испытаний
Илья Таболин уверен в успешном исходе испытаний
Фото:

«Тестирование оборудования, необходимого для движения троллейбусов без подключения к контактной сети, проводят на площадке депо №1 в Челябинске. Разработка направлена на повышение эффективности и увеличение ресурса автономного хода электротранспорта семейства „Синара“ и обеспечение технологической независимости», — сообщил URA.RU Таболин.

Опытная эксплуатация проходит во взаимодействии с Челябинским заводом городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ), производящим данные троллейбусы. В тестировании принимает участие разработчик комплекса накопления энергии — аккредитованная IT-компания «Алгоритм С», работающая в контуре Группы Синара.

В процессе испытаний инженеры оценят не только технологические возможности новой системы, но и ее функциональность в городских условиях с полной нагрузкой троллейбуса.

«Автономный ход — новое и важное преимущество троллейбусов. Например, благодаря этой функции троллейбусное движение сохранилось на ключевых маршрутах даже в условиях модернизации контактной сети, а одна из линий продлилась в отдаленный микрорайон», — добавил Таболин.

Результаты предварительных испытаний уже показали, что батарея обеспечивает увеличенную дальность автономного хода троллейбуса. При этом соблюдаются требуемые скорость и ускорение. Тестирование оборудования подтвердило рабочие температурные режимы и скорость заряда накопителя энергии.

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Выпускаемые в Челябинске троллейбусы с автономным ходом планируют оснастить инновационной системой накопления энергии для движения без подключения к контактной сети. Как URA.RU рассказал руководитель обособленного подразделения группы «Синара» в Челябинске Илья Таболин, компания начала тестировать усовершенствованный комплекс батарей на одной из машин. «Тестирование оборудования, необходимого для движения троллейбусов без подключения к контактной сети, проводят на площадке депо №1 в Челябинске. Разработка направлена на повышение эффективности и увеличение ресурса автономного хода электротранспорта семейства „Синара“ и обеспечение технологической независимости», — сообщил URA.RU Таболин. Опытная эксплуатация проходит во взаимодействии с Челябинским заводом городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ), производящим данные троллейбусы. В тестировании принимает участие разработчик комплекса накопления энергии — аккредитованная IT-компания «Алгоритм С», работающая в контуре Группы Синара. В процессе испытаний инженеры оценят не только технологические возможности новой системы, но и ее функциональность в городских условиях с полной нагрузкой троллейбуса. «Автономный ход — новое и важное преимущество троллейбусов. Например, благодаря этой функции троллейбусное движение сохранилось на ключевых маршрутах даже в условиях модернизации контактной сети, а одна из линий продлилась в отдаленный микрорайон», — добавил Таболин. Результаты предварительных испытаний уже показали, что батарея обеспечивает увеличенную дальность автономного хода троллейбуса. При этом соблюдаются требуемые скорость и ускорение. Тестирование оборудования подтвердило рабочие температурные режимы и скорость заряда накопителя энергии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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