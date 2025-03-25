Госдума увеличила штрафы за несообщение в военкомат о переезде

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Штрафы за несообщение в военкомат сведений о переезде будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей
Штрафы за несообщение в военкомат сведений о переезде будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей Фото:

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания сроком более трех месяцев. Об этом сообщается по итогам пленарного заседания.

«Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за несообщение гражданином <...> сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией», — говорится на сайте ГД. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают увеличение штрафов за такое нарушение с нынешних пяти тысяч рублей до диапазона от 10 до 20 тысяч рублей.

По данным Минобороны РФ, в 2023 году за нарушения в области воинского учета к ответственности привлекли свыше 47 тысяч человек, из них 28,7 тысячи получили штрафы, а остальные — предупреждения. Уточняется, что большая часть нарушений в сфере воинского учета связана с несообщением в военкомат сведений о переезде.

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Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания сроком более трех месяцев. Об этом сообщается по итогам пленарного заседания. «Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за несообщение гражданином <...> сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией», — говорится на сайте ГД. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают увеличение штрафов за такое нарушение с нынешних пяти тысяч рублей до диапазона от 10 до 20 тысяч рублей. По данным Минобороны РФ, в 2023 году за нарушения в области воинского учета к ответственности привлекли свыше 47 тысяч человек, из них 28,7 тысячи получили штрафы, а остальные — предупреждения. Уточняется, что большая часть нарушений в сфере воинского учета связана с несообщением в военкомат сведений о переезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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