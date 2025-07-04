Семь российских теннисистов вышли в третий круг Уимблдона

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Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона
Семь россиян вышли в третий круг Уимблдона Фото:

На знаменитом теннисном турнире Уимблдон, который ежегодно проводится в Лондоне, семь российских спортсменов преодолели барьер второго круга и вышли в третий. Среди них Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.

«Семь российских теннисистов завоевали путевки во второй круг Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах», — сообщает «Интерфакс». В женском одиночном разряде особое внимание привлекают выступления Мирры Андреевой, которая занимает 7-е место посева. Екатерина Александрова и Людмила Самсонова также продемонстрировали высокий уровень игры, занимая 18-е и 19-е места посева соответственно. Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова продолжают борьбу без номеров посева.

Среди мужчин Андрей Рублев и Карен Хачанов занимают 14-е и 17-е места в мировом рейтинге. Они подтвердили свой высокий класс, успешно пройдя в следующий круг турнира.

Уимблдон, известный своим травяным покрытием, является одним из четырех турниров Большого шлема и привлекает внимание теннисистов и болельщиков со всего мира. Турнир продолжится до 13 июля, и ожидается, что борьба за титулы будет особенно ожесточенной.

В первом круге Уимблдона россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова успешно стартовали, обыграв своих соперниц из Египта и Австралии. Турнир стартовал 30 июня и завершится 13 июля, а участие российских теннисисток стало заметным событием после официальной жеребьевки, где Андреева получила статус первой ракетки России.

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На знаменитом теннисном турнире Уимблдон, который ежегодно проводится в Лондоне, семь российских спортсменов преодолели барьер второго круга и вышли в третий. Среди них Андрей Рублев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова. «Семь российских теннисистов завоевали путевки во второй круг Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах», — сообщает «Интерфакс». В женском одиночном разряде особое внимание привлекают выступления Мирры Андреевой, которая занимает 7-е место посева. Екатерина Александрова и Людмила Самсонова также продемонстрировали высокий уровень игры, занимая 18-е и 19-е места посева соответственно. Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова продолжают борьбу без номеров посева. Среди мужчин Андрей Рублев и Карен Хачанов занимают 14-е и 17-е места в мировом рейтинге. Они подтвердили свой высокий класс, успешно пройдя в следующий круг турнира. Уимблдон, известный своим травяным покрытием, является одним из четырех турниров Большого шлема и привлекает внимание теннисистов и болельщиков со всего мира. Турнир продолжится до 13 июля, и ожидается, что борьба за титулы будет особенно ожесточенной. В первом круге Уимблдона россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова успешно стартовали, обыграв своих соперниц из Египта и Австралии. Турнир стартовал 30 июня и завершится 13 июля, а участие российских теннисисток стало заметным событием после официальной жеребьевки, где Андреева получила статус первой ракетки России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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