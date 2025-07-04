Два российских десантника удерживали опорный пункт в окружении 37 дней

Два российских десантника из группировки войск «Днепр» в течение 37 суток удерживали захваченный у ВСУ опорный пункт в условиях полного окружения. Об этом сообщил командир десантно-штурмового взвода с позывным «Фартовый».
«Зашли с нашего подразделения два человека и больше месяца удерживали „опорник“», — рассказал «Фартовый» РИА Новости. Операция началась с внезапного захвата позиции противника: после одного точного выстрела из гранатомета двое украинских военнослужащих были уничтожены, еще двое взяты в плен.
После успешного захвата опорного пункта десантники оказались в полукольце противника. В течение 37 дней они отражали регулярные атаки со стороны ВСУ, которые использовали артиллерию, минометы, тяжелые коптеры-бомбардировщики и FPV-дроны. По словам одного из участников обороны с позывным «Крона», украинские силы также пытались выбить защитников с помощью газов и других химических средств.
Важную роль в удержании позиции сыграла военная хитрость. Десантники создали ложную позицию, на которую украинские войска перенаправили большую часть своих ударов. ВСУ предпринимали попытки штурма, однако все они были успешно отражены. Один из эпизодов, по словам «Кроны», закончился тем, что украинское подразделение, не сумев прорваться, вынуждено было отступить. После успешного выполнения боевой задачи и передачи опорного пункта подразделениям, бойцы были выведены в тыл для реабилитации.
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