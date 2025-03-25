Авария произошла с участием КамАЗа
В Перми на Западном обходе столкнулись КамАЗ и легковушка. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Жесткое ДТП на Западном обходе Перми», — написал автор поста. Отмечается, что авария произошла по пути с шоссе Космонавтов в сторону Красавинского моста.
На кадрах видно, что легковой автомобиль практически полностью смяло от удара. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
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