25 марта 2025

На Западном обходе Перми легковушка столкнулась с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла с участием КамАЗа
Авария произошла с участием КамАЗа Фото:

В Перми на Западном обходе столкнулись КамАЗ и легковушка. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Жесткое ДТП на Западном обходе Перми», — написал автор поста. Отмечается, что авария произошла по пути с шоссе Космонавтов в сторону Красавинского моста.

На кадрах видно, что легковой автомобиль практически полностью смяло от удара. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

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В Перми на Западном обходе столкнулись КамАЗ и легковушка. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Жесткое ДТП на Западном обходе Перми», — написал автор поста. Отмечается, что авария произошла по пути с шоссе Космонавтов в сторону Красавинского моста. На кадрах видно, что легковой автомобиль практически полностью смяло от удара. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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