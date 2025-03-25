Таможенники ХМАО отобрали у путешественников почти полмиллиона рублей

В Сургуте (ХМАО) пассажиры пытались вывезти из Югры в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан суммарно почти полмиллиона незадекларированный рублей. По закону, провозить можно не больше 10 тысяч долларов, все что выше лимита — изымается.
«Во всех шести случаях нарушители самостоятельно прошли через „зелёный“ коридор зоны вылета международных авиарейсов, тем самым заявив, что у них отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию», — сообщает Тюменская таможня. При досмотре в багаже таможенники обнаружили деньги сверх разрешенного лимита. Суммарно 450 тысяч рублей стали предметом правонарушений.
Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США по текущему курсу. Всего с начала года у «контрабандистов» изъято почти 4 миллиона рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.
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