25 марта 2025

Таможенники ХМАО отобрали у путешественников почти полмиллиона рублей

В Сургуте таможенники изъяли у путешественников полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО у путешественников отобрали почти полмиллиона рублей
В ХМАО у путешественников отобрали почти полмиллиона рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) пассажиры пытались вывезти из Югры в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан суммарно почти полмиллиона незадекларированный рублей. По закону, провозить можно не больше 10 тысяч долларов, все что выше лимита — изымается.

«Во всех шести случаях нарушители самостоятельно прошли через „зелёный“ коридор зоны вылета международных авиарейсов, тем самым заявив, что у них отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию», — сообщает Тюменская таможня. При досмотре в багаже таможенники обнаружили деньги сверх разрешенного лимита. Суммарно 450 тысяч рублей стали предметом правонарушений.

Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США по текущему курсу. Всего с начала года у «контрабандистов» изъято почти 4 миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.

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В Сургуте (ХМАО) пассажиры пытались вывезти из Югры в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан суммарно почти полмиллиона незадекларированный рублей. По закону, провозить можно не больше 10 тысяч долларов, все что выше лимита — изымается. «Во всех шести случаях нарушители самостоятельно прошли через „зелёный“ коридор зоны вылета международных авиарейсов, тем самым заявив, что у них отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию», — сообщает Тюменская таможня. При досмотре в багаже таможенники обнаружили деньги сверх разрешенного лимита. Суммарно 450 тысяч рублей стали предметом правонарушений. Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США по текущему курсу. Всего с начала года у «контрабандистов» изъято почти 4 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) тюменская таможня изъяла незаконно ввезенные шлифовальные машинки, ранее также конфискована спортивная экипировка. Товары общей стоимостью 320 тысяч рублей переданы Министерству обороны для нужд СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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