Главным по туризму в пермской мэрии назначили краевого чиновника

Новым руководителем отдела туризма и индустрии гостеприимства в администрации Перми стал Андрей Боронников. Ранее он занимал должность начальника отдела методологии в краевом агентстве по делам молодежи.
«Заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики, начальник отдела туризма и индустрии гостеприимства Боронников приступил к своим обязанностям. Это произошло с 7 марта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
В соцсетях новый руководитель указал, что в 2015 году окончил Пермский Политех. Предыдущий руководитель отдела Юлия Анохина покинула пост по собственному желанию еще в феврале. Вслед за ней уволились и все сотрудники подразделения. В мэрии заявили о планах полностью перезагрузить работу отдела туризма, расширив его функции и поставив новые задачи.
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