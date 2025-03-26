26 марта 2025

Главным по туризму в пермской мэрии назначили краевого чиновника

Отдел туризма в пермской мэрии возглавил Андрей Боронников
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее он занимал должность начальника отдела методологии в краевом агентстве по делам молодежи
Ранее он занимал должность начальника отдела методологии в краевом агентстве по делам молодежи Фото:

Новым руководителем отдела туризма и индустрии гостеприимства в администрации Перми стал Андрей Боронников. Ранее он занимал должность начальника отдела методологии в краевом агентстве по делам молодежи. 

«Заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики, начальник отдела туризма и индустрии гостеприимства Боронников приступил к своим обязанностям. Это произошло с 7 марта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

В соцсетях новый руководитель указал, что в 2015 году окончил Пермский Политех. Предыдущий руководитель отдела Юлия Анохина покинула пост по собственному желанию еще в феврале. Вслед за ней уволились и все сотрудники подразделения. В мэрии заявили о планах полностью перезагрузить работу отдела туризма, расширив его функции и поставив новые задачи.

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Новым руководителем отдела туризма и индустрии гостеприимства в администрации Перми стал Андрей Боронников. Ранее он занимал должность начальника отдела методологии в краевом агентстве по делам молодежи.  «Заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики, начальник отдела туризма и индустрии гостеприимства Боронников приступил к своим обязанностям. Это произошло с 7 марта», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии. В соцсетях новый руководитель указал, что в 2015 году окончил Пермский Политех. Предыдущий руководитель отдела Юлия Анохина покинула пост по собственному желанию еще в феврале. Вслед за ней уволились и все сотрудники подразделения. В мэрии заявили о планах полностью перезагрузить работу отдела туризма, расширив его функции и поставив новые задачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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