26 марта 2025

Челябинскую фирму наказали за регулярную продажу запрещенной капусты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На импортера капусты составили протокол об административном правонарушении
На импортера капусты составили протокол об административном правонарушении Фото:

Компанию в Челябинске наказали за регулярную торговлю запрещенной капустой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, большая часть продукции не имела маркировки.

«Россельхознадзор привлек к административной ответственности челябинскую фирму за регулярное получение растительной продукции без маркировки. Ее в обязательном порядке предусматривают карантинные фитосанитарные требования», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

При контроле 25 марта инспекторы установили нарушения в отношении более чем 45,5 тонны импортированной из Узбекистана продукции. Товар хранился на временном складе в Троицком районе. Две партии запретили к ввозу.

Протокол составили в отношении грузополучателя ООО «Атлас». Всего с начала марта запрещен ввоз 10 партий свежей белокочанной капусты, поступивших на склады этой же фирмы. Общий объем запрещенной к ввозу продукции составляет 225,2 тонны. Вся капуста вернулась грузоотправителю в Узбекистан.

С 1 марта фирма импортировала с нарушениями 10 партий капусты
С 1 марта фирма импортировала с нарушениями 10 партий капусты
Фото:
Вся продукция вернулась в Узбекистан
Вся продукция вернулась в Узбекистан
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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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Компанию в Челябинске наказали за регулярную торговлю запрещенной капустой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, большая часть продукции не имела маркировки. «Россельхознадзор привлек к административной ответственности челябинскую фирму за регулярное получение растительной продукции без маркировки. Ее в обязательном порядке предусматривают карантинные фитосанитарные требования», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. При контроле 25 марта инспекторы установили нарушения в отношении более чем 45,5 тонны импортированной из Узбекистана продукции. Товар хранился на временном складе в Троицком районе. Две партии запретили к ввозу. Протокол составили в отношении грузополучателя ООО «Атлас». Всего с начала марта запрещен ввоз 10 партий свежей белокочанной капусты, поступивших на склады этой же фирмы. Общий объем запрещенной к ввозу продукции составляет 225,2 тонны. Вся капуста вернулась грузоотправителю в Узбекистан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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