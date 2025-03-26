Компанию в Челябинске наказали за регулярную торговлю запрещенной капустой. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, большая часть продукции не имела маркировки.
«Россельхознадзор привлек к административной ответственности челябинскую фирму за регулярное получение растительной продукции без маркировки. Ее в обязательном порядке предусматривают карантинные фитосанитарные требования», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
При контроле 25 марта инспекторы установили нарушения в отношении более чем 45,5 тонны импортированной из Узбекистана продукции. Товар хранился на временном складе в Троицком районе. Две партии запретили к ввозу.
Протокол составили в отношении грузополучателя ООО «Атлас». Всего с начала марта запрещен ввоз 10 партий свежей белокочанной капусты, поступивших на склады этой же фирмы. Общий объем запрещенной к ввозу продукции составляет 225,2 тонны. Вся капуста вернулась грузоотправителю в Узбекистан.
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