Путин назвал две категории россиян, которые могут воспользоваться арктической ипотекой

Путин: арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники ОПК
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Путин поручил кабмину решить проблемы с аварийным жильем
Путин поручил кабмину решить проблемы с аварийным жильем Фото:

Участники специальной военной операции (СВО) и работники оборонно-промышленного комплекса теперь также смогут воспользоваться арктической ипотекой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники специальной военной операции и сотрудники оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, он поручил правительству проработать 10-летний план решения проблемы аварийного жилья.

С 8 декабря 2023 года в России запущена программа льготного ипотечного кредитования для жителей Арктической зоны. Она доступна для молодых семей (оба супруга до 35 лет), владельцев сертификата «Арктический гектар», работников образования и медицины, переселенцев с территорий, затронутых СВО, граждан, переехавших в Арктику, сотрудников ОПК и участников СВО. Для оформления ипотеки требуются документы, такие как паспорт и СНИЛС, а также справка о доходах.

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Участники специальной военной операции (СВО) и работники оборонно-промышленного комплекса теперь также смогут воспользоваться арктической ипотекой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники специальной военной операции и сотрудники оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, он поручил правительству проработать 10-летний план решения проблемы аварийного жилья. С 8 декабря 2023 года в России запущена программа льготного ипотечного кредитования для жителей Арктической зоны. Она доступна для молодых семей (оба супруга до 35 лет), владельцев сертификата «Арктический гектар», работников образования и медицины, переселенцев с территорий, затронутых СВО, граждан, переехавших в Арктику, сотрудников ОПК и участников СВО. Для оформления ипотеки требуются документы, такие как паспорт и СНИЛС, а также справка о доходах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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