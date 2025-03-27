Путин назвал две категории россиян, которые могут воспользоваться арктической ипотекой

Участники специальной военной операции (СВО) и работники оборонно-промышленного комплекса теперь также смогут воспользоваться арктической ипотекой. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники специальной военной операции и сотрудники оборонно-промышленного комплекса», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, он поручил правительству проработать 10-летний план решения проблемы аварийного жилья.
С 8 декабря 2023 года в России запущена программа льготного ипотечного кредитования для жителей Арктической зоны. Она доступна для молодых семей (оба супруга до 35 лет), владельцев сертификата «Арктический гектар», работников образования и медицины, переселенцев с территорий, затронутых СВО, граждан, переехавших в Арктику, сотрудников ОПК и участников СВО. Для оформления ипотеки требуются документы, такие как паспорт и СНИЛС, а также справка о доходах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.