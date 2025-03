NBC: Трамп разочаровался в Уолтце после скандала с утечкой данных

Уолтц допустил ошибку при администрировании секретного чата, считает президент США Трамп Фото: US Army / Sgt. Leia Tascarini Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу того, что его советник Майкл Уолтц допустил промах в управлении конфиденциальной перепиской, в которую был включен главный редактор издания The Atlantic. Издание NBC со ссылкой на другие СМИ сообщает, что американского лидера разозлило, что его советник не удалил контактный номер телефона журналиста. «Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в действиях своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца после того, как стало известно о утечке информации о воздушных ударах по хуситам в Йемене», — передает телеканал NBC, ссылаясь на источники. Источники утверждают, что Трамп возмущен ошибкой Уолтца, который неправильно управлял конфиденциальным чатом в мессенджере Signal, предназначенным для координации действий высших официальных лиц. Как показывают скриншоты, опубликованные журналом The Atlantic, именно Уолтц добавил в этот чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Кроме того, как пишет NBC, Трамп недоволен тем, как складывается борьба за освободившееся место Уолтца в Конгрессе. Хотя республиканцы убеждены в победе своего кандидата Рэнди Файна, президент беспокоится о том, что скандал с утечкой может навредить репутации партии. В понедельник, 24 марта, Джеффри Голдберг опубликовал статью в журнале Atlantic, в которой рассказал о своем опыте получения запроса на подключение в мессенджере Signal. Запрос был отправлен 11 марта от пользователя под именем Майк Уолтц. Спустя два дня после этого, Голдберг получил уведомление о добавлении его в приватный чат, где члены администрации США обсуждали военные действия в Йемене. Журналист решил опубликовать часть информации, полученной из этого чата. Издание Politico сообщало, что казус обострил отношения Уолтца с ближайшим окружением Трампа.

