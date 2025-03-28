ФАС начала проверку застройщика ПИК, который не дает проводить интернет в свои дома

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении застройщика ПИК. Строительную компанию подозревают в том, что та специально ограничивает доступ интернет-провайдеров в свои жилые комплексы. На это жаловались и сами жильцы, которые говорили, что застройщик изначально договорился только с определенными провайдерами.
«ФАС проводит проверку в связи с многочисленными обращениями и распространяемой в СМИ информацией об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах застройщика ПИК», — отметили в ФАС. В рамках проверки будут изучены все аспекты данной ситуации, чтобы выяснить, нарушены ли права жителей.
Кроме того, ФАС запросит дополнительные сведения у региональных жилищных инспекций и управляющих компаний, работающих в жилых комплексах ПИК. По результатам расследования, если будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ведомство примет соответствующие меры.
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