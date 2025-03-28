В Таиланде ожидают повторное землетрясение за сутки в Мьянме

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В Мьянме может произойти второе землетрясение за сутки
В Мьянме может произойти второе землетрясение за сутки Фото:

В связи с мощным землетрясением в Мьянме, Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о возможности возникновения афтершоков в ближайшие часы. Об этом сообщила газета Khaosod.

«Возможные афтершоки ожидаются до трех часов дня (11:00 мск — прим. URA.RU)», — говорится в материале. Метеорологический департамент страны настоятельно рекомендует жителям и гостям соблюдать осторожность и, по возможности, избегать нахождения в помещениях, предпочитая открытые пространства.

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в Мьянме и приведшее к обрушению километрового автомобильного моста, сказалось также на других регионах Таиланда. Оно затронуло города Нейпьидо и Янгон. При этом в Бангкоке на фоне произошедшего обрушился строящийся небоскреб. 

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В связи с мощным землетрясением в Мьянме, Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о возможности возникновения афтершоков в ближайшие часы. Об этом сообщила газета Khaosod. «Возможные афтершоки ожидаются до трех часов дня (11:00 мск — прим. URA.RU)», — говорится в материале. Метеорологический департамент страны настоятельно рекомендует жителям и гостям соблюдать осторожность и, по возможности, избегать нахождения в помещениях, предпочитая открытые пространства. Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в Мьянме и приведшее к обрушению километрового автомобильного моста, сказалось также на других регионах Таиланда. Оно затронуло города Нейпьидо и Янгон. При этом в Бангкоке на фоне произошедшего обрушился строящийся небоскреб. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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