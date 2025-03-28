В Таиланде ожидают повторное землетрясение за сутки в Мьянме

В связи с мощным землетрясением в Мьянме, Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о возможности возникновения афтершоков в ближайшие часы. Об этом сообщила газета Khaosod.
«Возможные афтершоки ожидаются до трех часов дня (11:00 мск — прим. URA.RU)», — говорится в материале. Метеорологический департамент страны настоятельно рекомендует жителям и гостям соблюдать осторожность и, по возможности, избегать нахождения в помещениях, предпочитая открытые пространства.
Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в Мьянме и приведшее к обрушению километрового автомобильного моста, сказалось также на других регионах Таиланда. Оно затронуло города Нейпьидо и Янгон. При этом в Бангкоке на фоне произошедшего обрушился строящийся небоскреб.
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