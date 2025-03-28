На Украине с пулевым ранением в голову найден экс-заммэра Каменского

Сегодня утром в Днепропетровской области Украины было обнаружено тело бывшего заместителя мэра Каменского, Александра Плахотника, который также являлся членом партии «Батькивщина». По информации местной полиции, причиной смерти стало огнестрельное ранение в области головы.
Представитель областной ячейки партии «Батькивщина» Владимир Федоров выразил подозрение в том, что смерть Плахотника была заказным убийством. «Мы считаем, что это заказное убийство, мы все шокированы, готовим информацию по этому поводу», — заявил он.
Александр Плахотник известен своей работой на посту руководителя местного водоканала и участием в выборах в Верховную Раду. Его супруга — депутат областного совета и руководитель областной ячейки партии «Батькивщина». На данный момент полиция Украины проводит расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
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