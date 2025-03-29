Депутат Госдумы заявил о хитром плане Зеленского, касающемся сделки по Черному морю

Депутат Водолацкий: Киев использует сделку по Черному морю для получения оружия
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Киев будет пользоваться условиями сделки по Черному морю для доставки вооружения, заявил Водолацкий
Киев будет пользоваться условиями сделки по Черному морю для доставки вооружения, заявил Водолацкий Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина может использовать возобновление черноморской зерновой инициативы для получения западного вооружения под прикрытием грузов зерна. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украина надеется, как и было раньше, под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и, естественно, решать свои задачи», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что западные партнеры поддерживают украинского лидера Владимира Зеленского, подталкивая к продолжению военных действий.

Депутат также отметил, что интересы США в этом контексте меняются, и Киев будет стремиться увеличивать военное напряжение. В Кремле подтвердили, что Россия и США продолжают работу над реализацией сделки по Черному морю, включая вопросы безопасности судоходства и прекращения огня в энергетической сфере.

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Украина может использовать возобновление черноморской зерновой инициативы для получения западного вооружения под прикрытием грузов зерна. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Украина надеется, как и было раньше, под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и, естественно, решать свои задачи», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что западные партнеры поддерживают украинского лидера Владимира Зеленского, подталкивая к продолжению военных действий. Депутат также отметил, что интересы США в этом контексте меняются, и Киев будет стремиться увеличивать военное напряжение. В Кремле подтвердили, что Россия и США продолжают работу над реализацией сделки по Черному морю, включая вопросы безопасности судоходства и прекращения огня в энергетической сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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