Украина может использовать возобновление черноморской зерновой инициативы для получения западного вооружения под прикрытием грузов зерна. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Украина надеется, как и было раньше, под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и, естественно, решать свои задачи», — передает слова Водолацкого ТАСС. Он добавил, что западные партнеры поддерживают украинского лидера Владимира Зеленского, подталкивая к продолжению военных действий.
Депутат также отметил, что интересы США в этом контексте меняются, и Киев будет стремиться увеличивать военное напряжение. В Кремле подтвердили, что Россия и США продолжают работу над реализацией сделки по Черному морю, включая вопросы безопасности судоходства и прекращения огня в энергетической сфере.
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