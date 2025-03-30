Губерниев попал в скандал после слов о второй ракетке РФ Дарье Касаткиной

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Дмитрий Губерниев встал на сторону Дарьи Касаткиной после критики в ее адрес
Дмитрий Губерниев встал на сторону Дарьи Касаткиной после критики в ее адрес Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оказался в центре внимания после того, как защитил теннисистку Дарью Касаткину, перешедшую под флаг Австралии. Спортсменка объявила о смене спортивного гражданства, что вызвало негативную реакцию среди россиян.

«Это ее право. Где хочет, там и живет. Скажем ей спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями, что она предатель, — это низко. <...> Пожелаем ей удачи, пусть выступает там, где хочет», — высказался комментатор. Его слова передает aif.ru. После того, как уже Губерниеву начали высказывать критику за поддержку Касаткиной, тот не сдержался и грубо послал всех несогласных с его мнением.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая второе место в национальном рейтинге, объявила о переходе в сборную Австралии и смене гражданства накануне. Она поблагодарила свою семью и тренерский состав за поддержку на всем протяжении ее карьеры. Спортсменка подчеркнула сложность принятого решения и выразила уважение к своим корням, отметив, что начинает новую главу своей жизни и карьеры под флагом Австралии.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оказался в центре внимания после того, как защитил теннисистку Дарью Касаткину, перешедшую под флаг Австралии. Спортсменка объявила о смене спортивного гражданства, что вызвало негативную реакцию среди россиян. «Это ее право. Где хочет, там и живет. Скажем ей спасибо: выступала за Россию, теперь будет выступать за Австралию. Рассуждать категориями, что она предатель, — это низко. <...> Пожелаем ей удачи, пусть выступает там, где хочет», — высказался комментатор. Его слова передает aif.ru. После того, как уже Губерниеву начали высказывать критику за поддержку Касаткиной, тот не сдержался и грубо послал всех несогласных с его мнением. Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая второе место в национальном рейтинге, объявила о переходе в сборную Австралии и смене гражданства накануне. Она поблагодарила свою семью и тренерский состав за поддержку на всем протяжении ее карьеры. Спортсменка подчеркнула сложность принятого решения и выразила уважение к своим корням, отметив, что начинает новую главу своей жизни и карьеры под флагом Австралии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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